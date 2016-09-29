Вибух авто під Львовом: підозрюваних у замаху на бізнесмена взяли під варту

Підозрюваним у вбивстві охоронців львівського бізнесмена Копитка як запобіжний засіб обрали два місяці під вартою без права застави, йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомила Генеральна прокуратура України, затриманих було п'ятеро, разом із замовником.

Зазначимо, за вбивство бізнесмена злочинці мали заробити два з половиною мільйони гривень.

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Як повідомляв УНІАН, 29 серпня у передмісті Львова внаслідок вибуху позашляховика Mercedes, який належав одному з львівських підприємств, загинуло троє осіб - охоронці керівника підприємства, ще одну було госпіталізовано. Крім того, після вибуху автомобіль обстріляли з автоматичної зброї. За даними поліції, підірваний та обстріляний Mercedes належав ВАТ "Львівський холодокомбінат".

Як написав на своїй сторінці у Facebook речник МВС Артем Шевченко, підірваний та обстріляний з автоматичної зброї Mercedes належав ВАТ «Львівський холодокомбінат», головою спостережної ради якого є Богдан Копитко «доволі відомий у вузьких кримінальних колах Львівщини».

У Львівській області в результаті спільних дій Національної поліції та прокуратури затримано чотирьох членів злочинного угруповання, які 29 серпня цього року скоїли замах із використанням вибухового пристрою та стрілецької зброї на місцевого бізнесмена.