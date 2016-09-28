Вибух авто під Львовом: у поліції розповіли деталі замаху на бізнесмена, затримано членів угруповання
У Львівській області в результаті спільних дій Національної поліції та прокуратури затримано чотирьох членів злочинного угруповання, які 29 серпня цього року скоїли замах із використанням вибухового пристрою та стрілецької зброї на місцевого бізнесмена.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив перший заступник голови Національної поліції Вадим Троян.
Він повідомив, що злочинці за обіцянку отримати винагороду в сумі 2,6 млн грн два місяці готували операцію з ліквідації бізнесмена.
Як зазначив Троян, злочинці заздалегідь заклали вибухівку під дорожнє полотно, яке ремонтувалося. Перший раз виконати злочинний умисел вони не змогли, оскільки бізнесмен у певний день вчасно не повернувся з-за кордону, тому злочин було виконано 29 серпня. Перший автомобіль, в якому перебувала охорона бізнесмена, було підірвано керованим вибуховим пристроєм, інший - обстріляно із кулемета та автоматів. За словами Трояна, у виконанні злочину брали участь четверо осіб, включаючи організатора вбивства.
Наразі всі вони затримані, всім оголошено про підозру, в ході 10 обшуків у помешканнях злочинців вилучено зброю, боєприпаси та вибухівку.
Троян також зазначив, що серед виконавців замаху був громадянин Російської Федерації, якій належить до тамтешніх неофашистських рухів, проходив службу у збройних силах РФ і був закинутий спецслужбами на територію України. Правоохоронці встановлюють, з якою метою він перебував в Україні.
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Як повідомляв УНІАН, 29 серпня у передмісті Львова внаслідок вибуху позашляховика Mercedes, який належав одному з львівських підприємств, загинуло троє осіб - охоронці керівника підприємства, ще одну було госпіталізовано. Крім того, після вибуху автомобіль обстріляли з автоматичної зброї.
За даними поліції, підірваний та обстріляний Mercedes належав ВАТ "Львівський холодокомбінат". Як написав на своїй сторінці у Facebook речник МВС Артем Шевченко, підірваний та обстріляний з автоматичної зброї Mercedes належав ВАТ «Львівський холодокомбінат», головою спостережної ради якого є Богдан Копитко «доволі відомий у вузьких кримінальних колах Львівщини».