Вибух авто під Львовом: у поліції розповіли деталі замаху на бізнесмена, затримано членів угруповання

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив перший заступник голови Національної поліції Вадим Троян.

Він повідомив, що злочинці за обіцянку отримати винагороду в сумі 2,6 млн грн два місяці готували операцію з ліквідації бізнесмена.

Як зазначив Троян, злочинці заздалегідь заклали вибухівку під дорожнє полотно, яке ремонтувалося. Перший раз виконати злочинний умисел вони не змогли, оскільки бізнесмен у певний день вчасно не повернувся з-за кордону, тому злочин було виконано 29 серпня. Перший автомобіль, в якому перебувала охорона бізнесмена, було підірвано керованим вибуховим пристроєм, інший - обстріляно із кулемета та автоматів. За словами Трояна, у виконанні злочину брали участь четверо осіб, включаючи організатора вбивства.

Наразі всі вони затримані, всім оголошено про підозру, в ході 10 обшуків у помешканнях злочинців вилучено зброю, боєприпаси та вибухівку.

Троян також зазначив, що серед виконавців замаху був громадянин Російської Федерації, якій належить до тамтешніх неофашистських рухів, проходив службу у збройних силах РФ і був закинутий спецслужбами на територію України. Правоохоронці встановлюють, з якою метою він перебував в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, 29 серпня у передмісті Львова внаслідок вибуху позашляховика Mercedes, який належав одному з львівських підприємств, загинуло троє осіб - охоронці керівника підприємства, ще одну було госпіталізовано. Крім того, після вибуху автомобіль обстріляли з автоматичної зброї.

За даними поліції, підірваний та обстріляний Mercedes належав ВАТ "Львівський холодокомбінат". Як написав на своїй сторінці у Facebook речник МВС Артем Шевченко, підірваний та обстріляний з автоматичної зброї Mercedes належав ВАТ «Львівський холодокомбінат», головою спостережної ради якого є Богдан Копитко «доволі відомий у вузьких кримінальних колах Львівщини».