Mercedes львівського підприємця підірвався на закладеній під дорожнє покриття вибухівці – поліція (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції в Львівській області, потім іномарку обстріляли з автоматичної зброї. Під час вибуху позашляховика, який належить одному з львівських підприємств, загинули троє чоловіків – охоронці керівника підприємства. Ще один пасажир автомобіля, також охоронець, дістав поранення та був госпіталізований.

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«Вибухівка була закладена під дорожнє покриття і спрацювала по сигналу дистанційно. На місці події ми виявили два відстріляних «рожки» від автомата. Бізнесмен, на якого вчинявся замах, їхав позаду. Після того як все трапилось, він об’їхав пошкоджений автомобіль та поїхав з місця події», - розповів т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Загарія.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне.

Проводиться досудове розслідування.

Директор Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook написав, що вибух позашляховика може бути пов’язаний з кримінальною боротьбою за вплив у регіоні.

За його інформацією, підірваний та обстріляний Mercedes належав ВАТ "Львівський холодокомбінат". Голова спостережної ради якого Богдан Копитко є особою доволі відомою у вузьких кримінальних колах Львівщини.