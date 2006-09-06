Ірина Білик пригріла 13 бомжат

Ірина Білик вирішила спробувати себе у якості громадського діяча. Співачка зняла кліп на пісню "Рябина алая", для участі в якому було спеціально запрошено 13 безпритульних дітей, які на даний час проходять адаптацію у притулку "Отчий дом". Хлопці і дівчата у віці від шести до чотирнадцяти років зіграли самих себе. Діти-актори отримали за роботу свій перший в житті гонорар. У жовтні Ірина Білик вирушає у тур Україною, який охопить 22 міста і завершиться двома концертами у Києві. Отримані кошти підуть на потреби безпритульних дітей.

Газета "Сегодня"