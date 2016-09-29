МЗС: Заборона Меджлісу є фактично забороною кримськотатарського народу

Про це речник МЗС України Мар’яна Беца заявила сьогодні під час акції на підтримку Меджлісу кримських татар у Києві на Майдані Незалежності.

«Українська держава робить все, щоб деокупувати Крим. Хочу ще раз наголосити: Крим – це Україна», - зазначила вона у Twitter.

«Заборона Меджлісу - фактично заборона кримськотатарського народу. Сьогодні всі ми кримські татари! Заборона Меджлісу - злочин із ланцюга злочинів РФ проти Криму, проти України», - додала Беца.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня ц.р. підконтрольний РФ так званий «Верховний суд Криму» визнав об'єднання «Меджліс кримськотатарського народу» екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Позов подала так званий «прокурор Криму» Наталія Поклонська у лютому 2016 року. На її думку, організація кримських татар налаштована на антиросійську діяльність.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

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У Кримській правозахисній групі заявили, що застосування до Меджлісу кримськотатарського народу норм «антиекстремістського» законодавства Росії загрожує кримінальними переслідуваннями не лише членам організації, а й іншим представникам кримськотатарського народу.

Сьогодні, 29 вересня, Верховний суд РФ розпочав розгляд скарги на заборону Меджлісу кримськотатарського народу у тимчасово окупованому Криму.