Азаров має намір напружити себе і інших

Перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заявляє про готовність уряду напружити сили для виконання державного бюджету на 2006 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

Перший віце-прем’єр зазначив, що нинішній уряд змушений працювати з тим, що основні доходи і видатки бюджету сплановані на кінець року. Зокрема, 80% надходжень від приватизації заплановані на четвертий квартал.

«Ясно, що наші опоненти розраховували не на раптовий золотий дощ над Україною, а на підніжку новому уряду – це недержавний підхід, і проблему вони створювали не для опонентів, а для наших співгромадян», - сказав перший віце-прем’єр. При цьому він підкреслив, що такі розрахунки є марними.

М.АЗАРОВ зазначив, що йому в уряді вже вдруге, як і в 2002 році, доводиться починати роботу з «дірявим» бюджетом, але уряд знає, як нормалізувати ситуацію. «Зрозуміло, що вирішення цієї проблеми вимагає напруження сил граничної відповідальності: від міністерств до місцевої адміністрації керівники персонально відповідають за оптимізацію витрат, економію державних коштів і водночас – за повну мобілізацію зазначених законом доходів бюджету», - сказав перший віце-прем’єр.

Він також наголосив на необхідності вирішити проблеми боргів із зарплати та при підготовці бюджету-2007 грамотно і ретельно спланувати доходи і видатки. При цьому М.АЗАРОВ підкреслив, що відновлення інноваційної та інвестиційної моделі розвитку економіки не конфліктує з метою «прискореного рівня життя». «Наші опоненти намагаються викривити ситуацію таким чином, що наш уряд планує інвестиційний розвиток на шкоду рівню життя людей за рахунок розвитку соціального. Це неправда», - сказав М.АЗАРОВ.