У Києві вшанували пам'ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру (подія завершилась)

Як передає кореспондент УНІАН, потрапити на територію історико-меморіального заповідника можна тільки з вулиці Олени Теліги, пройшовши металеві рамки.

Вихід з метро на станції "Дорогожичі" обмежений тільки у підземному переході до урочища Бабин Яр. Навколо заповідника на території урочища за дотриманням порядку стежать службовці Національної гвардії України.

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Багато людей стоять у чергах, щоб пройти через металеві рамки. Охоронці ретельно перевіряють особисті речі та сумки громадян.

На території заповідника встановлена велика сцена. З обох боків - тентові покриття, щоб захистити людей у разі дощу.

На території заповідника волонтери роздають інформаційні матеріали з історичною довідкою про трагічні події у Бабиному Яру. Також всім бажаючим роздають традиційні єврейські чоловічі головні убори кипи.

У пам'ятних заходах бере участь багато відомих гостей, дипломатів, представників єврейських громад.

На урочистоятсях очікується виступ президента України Петра Порошенка, президента Німеччини Йоахіма Гаука та інших.