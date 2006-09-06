Нацбанк запускає в обіг 500-гривневі банкноти

Міністерство юстиції України зареєструвало постанову правління Національного банку України про введення в обіг банкноти номіналом 500 гривень (рег. №1024/12898 від 4 вересня ).

Текст відповідної постанови НБУ від 30 серпня №345 розміщено на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, НБУ ухвалив виготовити і ввести в обіг банкноти номіналом 500 грн. зразка 2006 року.

Постанова НБУ набуває чинності 14 вересня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, виконавчий директор із питань готівково-грошового обігу Національного банку України Олександр ТОЛСТОЙ повідомляв, що станом на 1 серпня поточного року в готівковому обігу країни знаходилося понад 1,6 млрд. банкнот і близько 5,3 млрд. монет.