Львівські автоперевізники в понеділок можуть оголосити страйк - ЗМІ

Про це повідомляє телеканал 112 Україна.

Причиною непростих взаємин між міською владою та підприємцями, що надають транспортні послуги, є питання компенсації коштів за перевезення пільгових пасажирів.

"Раніше представник перевізників у міській раді заявив, що раніше підприємці пішли на компроміс і довірилися владі, але бачать, що проблема не вирішена. Компенсацію за перевезення "пільговиків" виділяють тільки одному підприємству. Після одного з останніх пікетів перевізникам пообіцяли створити робочу групу, яка розробить схему, що вирішить проблему, однак це питання досі не вирішене. Підприємцям повинні були виділити близько 120 млн грн на перевезення "пільговиків", проте виділено лише 100, але ці кошти не потрапили в руки перевізникам. Тому сьогодні вони планують вийти на страйк", - розповіла кореспондент телеканалу.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у Нацбанку однією з причин падіння промислового виробництва в Україні назвали страйк залізничників на сході України, яка заблокувала рух вантажних поїздів.