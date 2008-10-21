За круглим столом обговорять перспективи Бориспільського району

23 жовтня о 10.30 у заміському клубі верхової їзди "Butenko Stable" (Бориспільський район, селище Проців), відбудеться круглий стіл, присвячений розвитку стратегічного регіону Київської області - Бориспільського району.

Учасники: Ульянченко В.І. - Голова Київської обласної державної адміністрації;

Главаті П.Й. - Голова Бориспільської районної державної адміністрації Київської області;

Макієнко В.П. - Народний депутат України;

Івченко В.А. - Голова Державного агентства України інвестицій та інновацій;

Фишко Є. О. - Директор департаменту регіональної політики при Міністерстві регіональної політики та будівництва України;

Симоненко В.К. - Голова рахункової палати України;

Чешко Л.І. - Голова сільської ради Процива;

Шахсуваров Б.Р. - Генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль";

Глимбовский О.В. - Генеральний директор корпорації " Альтіс-Холдинг";

Гуржос В.М. - Голова держслужби Укравтодор;

Юрушев Л.Л. - Президент АКБ "Форум";

Бірко Т. - Голова представництва ВАТ "Сведбанк";

Бабенко С. - Керівник групи по роботі з малим і середнім бізнесом "Юниверсал банк";

Волчков О. А. - Член правління АТ "Індекс банк";

Капустін В. В. - Глава правління ВАТ "Укрэксимбанк";

Бутенко О. М. - Президент "Східної Інвестиційної Групи" (проектний портфель групи складає близько 1 млрд. євро. Компанія володіє земельними активами, девелоперськими проектами, розвиває кінний бізнес).

Мета проведення круглого столу: залучення уваги до інвестиційних процесів, які сьогодні успішно просуваються, а також обговорення проблем розвитку регіону в майбутньому. Сумарний обсяг обговорюваних інвестицій складає 25 млрд. гривень.

Теми обговорення:

- реконструкція та будівництво міжнародного аеропорту "Бориспіль";

- стратегія підготовка району до "Євро 2012";

- будівництво окружної дороги з мостом через Дніпро;

- будівництво дороги Київ-Проців з розвитком території району Осокорків;

- розвиток населеного пункту Проців;

- будівництво офісно-виставково- логістичних центрів між селищем Хутір Гора та селищем Мартусівка;

- комплексна забудова території вздовж Бориспільської траси;

- будівництво лінії метро до аеропорту "Бориспіль";

- інвестиційна привабливість регіону;

- презентація проектів заміської нерухомості в регіоні.

Під час круглого столу запланована невелика екскурсія по деяким проектам, презентованим на круглому столі.

До селища Проців Бориспільського района представників ЗМІ буде доставлено транспортом, що відправиться 23 жовтня о 09.00 від інформагентства "УНІАН" (вул. Хрещатик, 4).

Назад до Києва транспорт представників ЗМІ буде відправлено о 12.30, до інформагентства "УНІАН".

Акредитація ЗМІ триватиме до 22 жовтня, 14.00

Телефон: 253-35-30; 8 (067) 216-99-77, e-mail: anna@son-pr.com