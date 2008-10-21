Ощадбанк готовий тихо попрацювати над Промінвестбанком

15:09, 21 жовтня 2008
Суспільство
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Коментував Гулей

Анатолій ГУЛЕЙ
Санація “Промінвестбанку” через державні банки можлива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам голова правління ВАТ “Ощадбанк” Анатолій ГУЛЕЙ.

Зокрема, коментуючи заяви про можливу націоналізацію “Промінвестбанку”, А.ГУЛЕЙ сказав: “Слово “націоналізація” – гучне. Я думаю, що потрібно говорити про санацію через держбанки. Якщо нас визначать санатором, я із задоволенням візьмуся за цю роботу, бо це справді робота держбанку”.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промінвестбанку» (ПІБ) стабілізаційного кредиту у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку на 7 жовтня було виділено 2 млрд. грн.

«Рейдерська атака на банк стала причиною панічних настроїв вкладників і дострокового відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів. У зв`язку з цим правління Національного банку України, уважно вивчивши ситуацію, ухвалило рішення про рефінансування ліквідності банку в розмірі 5 млрд. гривень», – наголошувалось у прес-релізі НБУ.

7 жовтня НБУ ввів тимчасову адміністрацію в «Промінвестбанку», тимчасовим адміністратором призначено заступника голови Нацбанку Володимира КРОТЮКА.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО за підсумками засідання РНБО 20 жовтня заявив, що остаточне рішення щодо ситуації з «Промінвестбанком» буде ухвалено Національним банком найближчим часом.

Він повідомив, що Національний банк України вже одержав ряд пропозицій щодо контролю над «Промінвестбанком» з боку інвесторів як іноземних, так і вітчизняних. Разом з тим представники української влади зі свого боку відстоюють позицію націоналізації банку.

 

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