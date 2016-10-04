Деканоідзе посилить контроль над роботою поліцейських, які відновилися на роботі через суд

Про це вона заявила сьогодні в інтерв'ю телеканалу ЕспресоTV.

«А ті люди, які через суди повернулися (на службу), вони будуть під дуже пильною увагою. Також під пильною увагою їхні начальники», - сказала Деканоідзе.

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При цьому вона додала: «не сумніваюся, що в лавах поліцейських не залишилися ті поліцейські, яких би я, в тому числі, не хотіла бачити. Але головне, що процес очищення запущено».

Деканоідзе повідомила, що з початку цього року служба внутрішньої безпеки Нацполіції затримала і притягнула до відповідальності за різного роду кримінальні правопорушення близько 230 поліцейських.

Як повідомляв УНІАН, за результатами атестації на службі в Національній поліції залишилося майже 84 тисяч співробітників, більш як 5 тисяч звільнено.