Хто труїть українців дешевим алкоголем - розслідування програми "Гроші"

Такий спирт додають до фарб і палива. Рідина настільки отруйна, що навіть до тіла померлого лікарі заборонять торкатися.

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"Гроші" провели ризиковане розслідування і дізнались, де можна знайти отруйну горілку, в чиїх інтересах діє сумнозвісний закон про заборону продажу алкоголю після 23 та кому це вигідно.

Як повідомляв УНІАН, станом на 9:00 понеділка, 3 жовтня, кількість померлих від отруєння фальсифікованим алкоголем в Україні зросла до 40 осіб. Всього в країні зареєстровано 81 випадок отруєння сурогатом.

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Зокрема, у Харківській області кількість потерпілих від отруєння становить 62 особи, з них померли 27 осіб, у Житомирській області (Бердичів) отруїлися 3 осіб, померла одна особа; у Донецькій області (Лиман) отруїлися 9 осіб, із них 5 померли; у Миколаєві отруїлися й померли 5 осіб; у Луганській області (Рубіжне) отруїлися й померли 2 осіб.

Перші смерті від отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня.