У Вінниці запрацював центр з питань реєстрації авто у "Прозорому офісі"

Як передає УНІАН, відкриття даного відділення відбулось сьогодні згідно укладеної Угоди про співпрацю між виконкомом міської ради та Регіональним сервісним центром МВС у Вінницькій області.

«Підготовчі роботи ми розпочали з травня – необхідно було провести певні зміни у внутрішніх документах МВС щодо допуску працівників територіального сервісного центру», - розповів вінницький міський голова Сергій Моргунов.

За угодою виконком міськради взяв на себе зобов’язання забезпечити відповідність матеріально-технічної бази та інфраструктури центру умовам для державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів (ТЗ); оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків, у тому числі доступу до національної системи конфіденційного зв’язку, збереження бланкової продукції та виготовлених реєстраційних документів.

Мер Вінниці зазначив, що протягом трьох місяців було проведено реконструкцію території біля Центру, створено паркомісця й майданчик для огляду та експертного дослідження ТЗ; проведено реконструкцію частини приміщень й облаштовано клас для здачі іспитів. На відповідні роботи, за його словами, було затрачено близько 3 млн грн.

«Усі алгоритми з надання послуг прописані та налагоджені відповідно до принципів та стандартів роботи «Прозорих офісів», в тому числі по заходам протидії корупції. Центр працює за принципом екстерриторіальності, тобто будь-який громадянин України у Вінниці може скористатись послугами», - сказав Моргунов.

Наразі у центрі працюють 6 співробітників департаменту адмінпослуг та 5 – працівників Регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області. Середній час реєстрації ТЗ в нових умовах становить до 40 хв.; для зняття автомобіля з реєстрації необхідно до 15 хв. Також в центрі можна в одному приміщенні укласти договір купівлі-продажу ТЗ й одразу його зареєструвати. В день центр здатний опрацьовувати 100 заяв.

«Це перший крок, а для покращення роботи центру та скорочення терміну оформлення відповідних документів необхідні внесення змін в законодавчу базу, й присутній тут народний депутат Сергій Кудлаєнко приймає активну участь в цьому», - сказав Моргунов.

Мер Вінниці сподівається, що за прикладом тієї ж Польщі, українські законодавці підтримають надані ініціативи та пропозиції й проведуть зміни в законодавчій базі.

Підтримав нововведення й т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрій Педос. «Це правильне рішення й ми його підтримуємо. В першу чергу – це економія часу й людина згідно черги може одразу отримати необхідні послуги. Впевнені, що люди будуть задоволені», - додав він.

Раніше надання послуг у сфері реєстрації легкових транспортних засобів та видачі посвідчень водія надавались винятково в Територіальному сервісному центрі при МВС України у Вінницькій області.

Довідка УНІАН. Протягом останніх семи років Вінницькою міською радою шляхом укладення та виконання угод про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг налагоджено взаємодію з органами юстиції, управліннями Пенсійного Фонду України, управлінням праці і соцзахисту населення Вінницької РДА, Вінницькою філією Фонду соціального страхування, відділом РАЦС, Головним управлінням Держгеокадастру області, УДМС у Вінницькій обл., а також із міськими та регіональними дозвільними органами та підрозділами Вінницької ОДА.