У Вінниці запрацював центр з питань реєстрації авто у "Прозорому офісі"
У вінницькому територіальному відділенні Прозорого офісу «Старе місто», що по вулиці Брацлавська, 85 вперше в Україні запрацював центр з питань реєстрації легкових транспортних засобів та видачі посвідчень водія.
Як передає УНІАН, відкриття даного відділення відбулось сьогодні згідно укладеної Угоди про співпрацю між виконкомом міської ради та Регіональним сервісним центром МВС у Вінницькій області.
«Підготовчі роботи ми розпочали з травня – необхідно було провести певні зміни у внутрішніх документах МВС щодо допуску працівників територіального сервісного центру», - розповів вінницький міський голова Сергій Моргунов.
За угодою виконком міськради взяв на себе зобов’язання забезпечити відповідність матеріально-технічної бази та інфраструктури центру умовам для державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів (ТЗ); оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків, у тому числі доступу до національної системи конфіденційного зв’язку, збереження бланкової продукції та виготовлених реєстраційних документів.
Мер Вінниці зазначив, що протягом трьох місяців було проведено реконструкцію території біля Центру, створено паркомісця й майданчик для огляду та експертного дослідження ТЗ; проведено реконструкцію частини приміщень й облаштовано клас для здачі іспитів. На відповідні роботи, за його словами, було затрачено близько 3 млн грн.
«Усі алгоритми з надання послуг прописані та налагоджені відповідно до принципів та стандартів роботи «Прозорих офісів», в тому числі по заходам протидії корупції. Центр працює за принципом екстерриторіальності, тобто будь-який громадянин України у Вінниці може скористатись послугами», - сказав Моргунов.
Наразі у центрі працюють 6 співробітників департаменту адмінпослуг та 5 – працівників Регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області. Середній час реєстрації ТЗ в нових умовах становить до 40 хв.; для зняття автомобіля з реєстрації необхідно до 15 хв. Також в центрі можна в одному приміщенні укласти договір купівлі-продажу ТЗ й одразу його зареєструвати. В день центр здатний опрацьовувати 100 заяв.
«Це перший крок, а для покращення роботи центру та скорочення терміну оформлення відповідних документів необхідні внесення змін в законодавчу базу, й присутній тут народний депутат Сергій Кудлаєнко приймає активну участь в цьому», - сказав Моргунов.
Мер Вінниці сподівається, що за прикладом тієї ж Польщі, українські законодавці підтримають надані ініціативи та пропозиції й проведуть зміни в законодавчій базі.
Підтримав нововведення й т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрій Педос. «Це правильне рішення й ми його підтримуємо. В першу чергу – це економія часу й людина згідно черги може одразу отримати необхідні послуги. Впевнені, що люди будуть задоволені», - додав він.
Раніше надання послуг у сфері реєстрації легкових транспортних засобів та видачі посвідчень водія надавались винятково в Територіальному сервісному центрі при МВС України у Вінницькій області.
Довідка УНІАН. Протягом останніх семи років Вінницькою міською радою шляхом укладення та виконання угод про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг налагоджено взаємодію з органами юстиції, управліннями Пенсійного Фонду України, управлінням праці і соцзахисту населення Вінницької РДА, Вінницькою філією Фонду соціального страхування, відділом РАЦС, Головним управлінням Держгеокадастру області, УДМС у Вінницькій обл., а також із міськими та регіональними дозвільними органами та підрозділами Вінницької ОДА.