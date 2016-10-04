У Дніпропетровській області нагородили учасників Паралімпіади в Ріо (фото)

18:30, 04 жовтня 2016
Суспільство
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У Паралімпіаді в Ріо взяли участь 37 спортсменів з Дніпропетровської області, які вибороли 30 медалей.

Фото УНИАН

У Дніпропетровській області учасники Паралімпіади в Ріо отримали сертифікати на грошові премії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської обласної ради, сертифікати вручив голова облради Гліб Пригунов.

Фото УНИАН
Фото УНИАН

Залежно від ґатунку завойованих на Паралімпійських іграх в Ріо медалей спортсмени отримають: за «золото» - 50 тис. грн, «срібло» - 40 тис. грн, «бронзу» - 30 тис. грн. Крім того, по 10 тис. грн отримають спортсмени, які брали участь в іграх, але не посіли призових місць. Також 10 тренерам вручені сертифікати на 40 тис. грн кожному.

Фото УНИАН
Фото УНИАН

У прес-службі облради підкреслили, що рішення про заохочення паралімпійців попередньо ухвалене депутатськими фракціями та планується затвердити на наступній сесії обласної ради 28 жовтня. Всього на заохочення спортсменів заплановано виділити з обласного бюджету 1,85 млн грн.

Фото УНИАН

Довідка УНІАН. В Паралімпіаді в Ріо взяли участь 37 спортсменів з Дніпропетровської області, які завоювали 30 медалей.

23 вересня Дніпропетровська міська рада виділила 1,2 млн грн на заохочення паралімпійців міста та області.

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