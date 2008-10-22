Верховний Суд переконують покарати «скнилівських генералів»

Сьогодні Військова судова колегія Верховного Суду України почала розгляд касацій Генеральної прокуратури та потерпілих внаслідок Скнилівської трагедії на ухвалу Військового апеляційного суду Центрального регіону, якою було виправдано чотирьох колишніх керівників Військово-повітряних сил України, причетних до організації авіашоу на аеродромі “Скнилів”.

Як передає кореспондент УНІАН, на суду засідання з’явилися всі підсудні та їхні адвокати, а також декілька потерпілих і їхні представники в суді.

Генпрокуратура і потерпілі просять ВСУ скасувати ухвалу суду попередньої інстанції та направити справу на додатковий судовий розгляд.

Обгрунтовуючи свої вимоги, автори касації посилаються на те, що Військовий апеляційний суд Центрального регіону поспішно та однобічно, а також не в повному обсязі, з істотними порушеннями процесуального законодавства розглянув матеріали справи та ухвалив вирок підсудним, недопитавши при цьому всіх свідків. (Як зазначала одна зі сторін-учасниць процесу, під час судового розгляду було допитано менш як 10% свідків та потерпілих).

Крім того, суд попередньої інстанції виносив вирок у невідповідності фактичним обставинам справи, зокрема, не були взяті до уваги покази постраждалих, які б суттєво могли вплинути на вирок підсудним, вважають автори касаційного подання.

На їхнє переконання, також суд під час свого в’їздного засідання, яке відбувалося у Львові, де проживає переважна більшість потерпілих внаслідок авіакатастрофи літака Су-27, не повідомив їх належним чином про місце і час розгляду справи.

На переконання представника групи потерпілих Володимира КРАВЧУКА, “суд повинен був не спішити з розглядом справи та забезпечити її всебічне вивчення для надання належної законної оцінки діям підсудних”.

У свою чергу, всі підсудні та їхні адвокати заперечували свою причетність до авіакатастрофи, що призвела до значної кількості людських жертв.

Зокрема, колишній головнокомандувач ВПС України, генерал-полковник запасу Віктор СТРЕЛЬНИКОВ сказав: “Я впевнений, що причиною (авіакатастрофи – УНІАН) стала недисциплінованість екіпажу…, грубі помилки у техніці пілотування літака”.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2002 року на військовому аеродромі “Скнилів” внаслідок падіння літака Су-27 загинули 77 осіб, зокрема 28 дітей. Ще 500 осіб визнані судом потерпілими.

24 червня 2005 року Військовий апеляційний суд Центрального регіону у Львові оголосив вирок шести льотчикам. На даний час покарання у в`язниці відбуває лише пілот Володимир ТОПОНАР.

Кримінальні справи щодо чотирьох генералів Генеральна прокуратура виділила в окреме провадження.

11 червня цього року Військовий апеляційний суд Центрального регіону виправдав чотирьох колишніх керівників Військово-повітряних сил України, причетних до організації авіашоу на Скнилівському аеродромі: першого заступника головнокомандувача Військово-повітряних сил Сергія ОНИЩЕНКА, колишнього головнокомандувача ВПС генерал-полковника запасу Віктора СТРЕЛЬНИКОВА, колишнього заступника головнокомандувача ВПС з бойової підготовки генерал-лейтенанта запасу Олександра ВОЛОШЕНКА і колишнього заступника начальника з бойової підготовки генерал-майора запасу Володимира АЛЕКСЄЄВА.