Донецький губернатор вважає, що Тимошенко спізнилася на два місяці

Уряд України спізнився із введенням антикризових заходів у країні «щонайменше, на два місяці», вважає голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора на прес-конференції.

“Щодо фінансово-економічної ситуації в області, то вона, в першу чергу, пов`язана з роботою металургійного комплексу, вона вкрай тяжка», - сказав губернатор. За його словами, «наші прогнози були більш оптимістичними, ніж ми на сьогодні маємо: металурги виходили на рівень добового виробництва чавуну в середньому 48 тис. тонн, але в останній тиждень працюють на 22-24 тис. тонн на добу”.

“Не приховую, що підприємства готуються і до гіршого розвитку ситуації - для того, щоб зберегти фонд оплати праці, я не виключаю, що звільнятимуться люди», - сказав губернатор. Він підкреслив, що про звільнення говорить сьогодні «достатньо обережно», тому що немає необхідної бази даних для якихось стверджень.

В.ЛОГВИНЕНКО визнав, що в економіці області поки що не ясна перспектива: «За оцінкою експертів, реально ми можемо побачити майбутнє життя наше наприкінці лютого, у березні місяці, коли буде зрозуміло, як формується портфель замовлень на квітень».

“Як далі розвиватимуться події – важко зараз прогнозувати, на жаль, на мій погляд, мало що тут залежить від регіональної влади”, - зазначив губернатор.

“У цей процес потрібно було втручатися дещо раніше і реагувати. Уряд спізнився з цим, щонайменше, на два місяці», - додав В.ЛОГВИНЕНКО.