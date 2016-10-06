В аеропорту Одеси затримали росіянку, яку розшукує Інтерпол за шахрайство

Як повідомила УНІАН прес-секретар Одеського прикордонного загону Оксана Крамаренко, прикордонники виявили 46-річну громадянку Російської Федерації під час оформлення пасажирів, які прибули з Тель-Авіва (Ізраїль).

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«Жінка – у міжнародному розшуку по базі даних Інтерполу за шахрайство», - повідомила Крамаренко.

Про даний факт прикордонники повідомили черговому Укрбюро Інтерполу в Києві. Затриману передано представникам Національної поліції.