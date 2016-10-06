В аеропорту Одеси затримали росіянку, яку розшукує Інтерпол за шахрайство
15:24, 06 жовтня 2016Суспільство
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У міжнародному аеропорту «Одеса» в ніч на 6 жовтня прикордонники затримали громадянку Росії, яку розшукує Інтерпол за шахрайство.
Интерпол / REUTERS
Як повідомила УНІАН прес-секретар Одеського прикордонного загону Оксана Крамаренко, прикордонники виявили 46-річну громадянку Російської Федерації під час оформлення пасажирів, які прибули з Тель-Авіва (Ізраїль).
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«Жінка – у міжнародному розшуку по базі даних Інтерполу за шахрайство», - повідомила Крамаренко.
Про даний факт прикордонники повідомили черговому Укрбюро Інтерполу в Києві. Затриману передано представникам Національної поліції.
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