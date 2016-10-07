СБУ показала затримання в "Борисполі" професійного головоріза з Бразилії, що воював за "ДНР" (фото, відео)

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Горлоріз – професійно підготовлений бойовик – закінчив академію військової поліції та деякий час навчався у Курському державному університеті. Має навички альпінізму, військового лижника, радиста, знає як захоплювати та утримувати заручників, працювати з вибуховими речовинами.

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За даними СБУ, починаючи з листопада 2002 року найманець, громадянин однієї з країн Південної Америки, побував майже у всіх "гарячих точках" світу.

Восени 2014 року 32-річний професійний вбивця прибув на тимчасово окуповані території України та приєднався до банформування "1-й мотострілецький батальйон "Вікінг".

"Брав участь у бойових діях у районі Вергулівки, Первомайського, Горлівки, Старобешевого, Дебальцевого, Донецького аеропорту. Також іноземець тісно співпрацював з російськими спецслужбами, тренував бойовиків, формував з числа іноземців розрахунки мінометних батарей", - зазначає українська спецслужба.

Під час перетину державного кордону України у терміналі D міжнародного аеропорту "Бориспіль" найманця затримали співробітники Служби безпеки України за сприяння Державної прикордонної служби.

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Під час огляду особистих речей правоохоронці виявили у вихідця з Латинської Америки іноземний паспорт, військовий квиток так званої "ДНР", наказ за підписом ватажка терористів Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) про нагородження медаллю за бойові заслуги та ноутбук, на якому виявлено інтернет-переписку з представниками терористичних угруповань.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомила прокуратура Києва, затриманий є громадянином Бразилії.

За її даними, виконував роль інструктора терористичного батальйону "ЛНР" "Призрак" в районі Алчевська Луганської області, формував з іноземців, переважно бразильців, батарею 120-міліметрових мінометів батальйону "ДНР" "Вікинг", здійснював неодноразові розвідувальні походи на позиції Збройних сил України та коректував артилерійський вогонь по українських позиціях.

4 жовтня прокуратура міста Києва отримала дозвіл на його затримання з метою доставки до суду для обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вербувальника затримали в аеропорту одразу після прибуття в Україну з Бразилії. Йому вже повідомлено про підозру.