У Донецьку проходить міжнародна конференція політологів

У Донецьку 23 жовтня відкрилася 6-а міжнародна конференція політологів і експертів-міжнародників з проблематики взаємин ЄС і України.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті конференції, вона є частиною серії конференцій «Європейське право сьогодні: освіта, наука, практика» на тему «Правові і соціополітичні аспекти взаємин ЄС-Україна». Конференція присвячена обговоренню питань нової угоди ЄС-Україна в контексті сучасних політичних процесів, політиці ЄС щодо Чорноморського регіону, а також проблематиці міграційного і візового режиму між ЄС і Україною.

У програмі конференції, зокрема, доповіді директора Національного інституту стратегічних досліджень Юрія РУБАНА; політолога-теоретика і практика Валерія БЕБИКА; відомої жінки-політолога, завідувача кафедрою політичних інститутів і процесів МАУП Ольги БАБКИНОЇ; заступника директора Інституту держави і має рацію ім. Корецького Володимира ГОРБАТЕНКО та інших відомих науковців з різних регіонів України.

Робота конференції пройде у формі пленарних і секційних засідань 23 і 24 жовтня.