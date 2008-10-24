Кабмін пропонує полегшити життя будівельникам

Кабінет міністрів України пропонує врегулювати пайову участь забудовників на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів.

Про це йдеться в законопроекті №3309 від 22 жовтня «Про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України», розміщеному на сайті Верховної Раді.

Згідно з документом, Кабмін пропонує виключити із Закону “Про планування і забудову територій” статтю 27(1) розділу IV, в якій визначено перелік відрахувань забудовників на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (граничний розмір пайової участі не повинен перевищувати 10% загальної вартості будівництва для нежилих будівель і 5% - для житлових будинків, об`єктів установ культури, освіти, медицини).

При цьому пропонується виключити зі статті 27 Закону «Про пожежну безпеку» такі слова: «коштів, які відраховуються підприємствами, установами і організаціями, розташованими на території району, у розмірі 0,1% від основних і обігових коштів і 3% коштів, які виділяються на нове будівництво».

У той же час, як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів своєю постановою №772 від 27 серпня знизив граничний рівень відрахувань забудовниками на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві житла з 10% до 2%.

Пункт 2 постанови передбачає внесення змін до постанови Кабміну №40 від 24 січня 2007 року “Про встановлення граничного розміру коштів замовників, які залучаються для розвитку інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів”. Згідно із змінами, граничний розмір коштів замовників, які залучаються для розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених пунктів (з урахуванням вартості робіт, передбачених початковими даними на проектування), не може перевищувати 5% (замість 20%) вартості будівництва інженерних споруд для нежилих будинків (окрім будинків установ культури і закладів освітнього, медичного і оздоровчого призначення), а також 2% (замість 10%) вартості спорудження житлових будинків, будівель установ культури і установ освітнього, медичного і оздоровчого призначення.