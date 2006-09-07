Армія буде скорочена на 100 тисяч осіб

Збройні сили України буде зменшено майже на 100 тисяч військовослужбовців, заявив сьогодні на брифінгу тимчасово виконуючий повноваження директора департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об’єктів Міністерства оборони України Ігор ХОЛОША.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: “Діє затверджена урядом програма реформування Збройних сил на період з 2006 до 2011 року, відповідно до якої склад Збройних сил України буде зменшено майже на 100 тисяч”.

За його словами, департамент ЗСУ розробив програму соціальної адаптації, яка допоможе звільненим військовослужбовцям впевнено почувати себе на сучасному ринку праці і знайти роботу.

Як зазначив І.ХОЛОША, серед програм перепідготовки військовослужбовців є міжнародні програми і проекти, які реалізуються у трьох напрямках. “Перший фінансується економічним директоратом Євроатлантичного Союзу, другий проект НАТО - програма набуття підвищених навичок військовослужбовців у знанні іноземної мови з наданням основ бізнесу, а третій проект – Україна-Норвегія”, - повідомив він. За його словами, навчання військовослужбовців проводиться за кошти міжнародної допомоги.

І.ХОЛОША повідомив, що також реалізується проект за участю державних органів виконавчої влади, який дозволяє перепідготувати понад 3 тисячі осіб за рік. При цьому міжнародні проекти, які діють в Україні, дозволяють перепідготувати приблизно 1,5 тисячі осіб щороку. За його словами, у державному бюджеті у 2006 році на перепідготовку військовослужбовців передбачено лише 300 тис. грн. “У державному бюджеті на 2007 рік (проекті бюджету) передбачено збільшення цієї суми до 2,5 млн. грн.”, - додав він.

Як зазначив І.ХОЛОША, щороку у ЗСУ скорочують близько 18-20 тисяч посад військовослужбовців.