Опалювальний сезон на Вінниччині вступає в активну фазу

Інформував присутніх на нараді про готовність області до початку опалювального сезону заступник голови облдержадміністрації Василь Броварник. Він, зокрема, повідомив: «Відповідно до інформації наших метеорологів, погода тримається холоднішою від прогнозованої, тож станом на 8-10 жовтня середньодобові показники трималися нижче +8 протягом трьох діб. Отже, сьогодні будуть прийматися усі розпорядчі документи органами місцевого самоврядування щодо початку опалювального сезону не тільки для бюджетних установ, але й для житлового фонду», передає Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

Василь Броварник наголосив, що директорам департаментів і керівникам закладів необхідно узгодити дії із теплопостачальними підприємствами щодо пуску тепла в бюджетні установи: «Це вже повинна бути системна робота. Фактично з сьогоднішнього дня буде розпочинатися опалювальний сезон для закладів соціальної сфери і для населення»,- підкреслив він.

Директор департаменту освіти і науки-заступник голови ОДА Ігор Івасюк прокоментував ситуацію з початком опалення інтернатних закладів : «В приміщеннях цілодобового перебування дітей – в спальних корпусах, в гуртожитках інтернатних закладів освіти опалення вже запущене, а в навчальних корпусах буде запускатись з цього тижня».​