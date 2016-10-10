Опалювальний сезон на Вінниччині вступає в активну фазу

12:28, 10 жовтня 2016
Суспільство
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Опалювальний сезон на Вінниччині вступає в активну фазу. На цьому наголосив сьогодні під час апаратної наради в облдержадміністрації головуючий  - перший заступник голови ОДА Андрій Гижко.

flickr.com/photos/pricklypearbloom

Інформував присутніх на нараді про готовність  області до початку опалювального сезону заступник голови облдержадміністрації Василь Броварник. Він, зокрема, повідомив:  «Відповідно до інформації наших метеорологів, погода тримається  холоднішою від прогнозованої,  тож станом на 8-10 жовтня середньодобові показники трималися  нижче  +8 протягом трьох діб. Отже, сьогодні будуть прийматися усі розпорядчі документи органами місцевого самоврядування щодо початку опалювального сезону не тільки для бюджетних установ, але й для житлового фонду», передає Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

Василь Броварник наголосив, що директорам департаментів і керівникам закладів необхідно узгодити дії із теплопостачальними підприємствами щодо пуску тепла в бюджетні установи: «Це вже повинна бути системна робота. Фактично з сьогоднішнього дня буде розпочинатися опалювальний сезон для закладів соціальної сфери і для населення»,- підкреслив він.

Директор департаменту освіти і науки-заступник голови ОДА Ігор Івасюк прокоментував ситуацію з початком опалення інтернатних закладів :  «В приміщеннях цілодобового перебування дітей – в спальних корпусах, в гуртожитках інтернатних закладів освіти  опалення  вже запущене, а в навчальних корпусах буде запускатись з цього тижня».​

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