У Києві на кінофестивалі "Покров" презентують фільм про Паїсія Величковського

Як повідомляє БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон», фільм розповідає про відомого старця, уродженця Полтави, який відроджував духовне життя Православної Церкви у XVIII столітті - преподобного Паїсія Величковського.

«Глядачі дізнаються про та діяльність Паїсія Величковського, зокрема - про його зв'язок із колливадським рухом, відомим, як філокалістичне відродження. Преподобний не лише працював над перекладами аскетико-духовної літератури, а і дав поштовх до відродження гуртожитнього укладу в монастирях на Афоні та Молдовлахії (територія сучасної Румунії). Також він заснував перекладацьку школу в Нямецькому монастирі. У картині будуть показані рідкісні рукописи, книги та предмети церковного вжитку часів преподобного Паїсія, які ще ніколи не демонструвалися широкому загалу. У фільмі присутні коментарі істориків, філософів, богословів, а також ігуменів та монахів Афону та Румунії», - розповів засновник фонду Дмитро Ворона.

Зйомки фільму відбувались на Афоні в монастирях Ксенофонт, Пантократор, Симонопетра, а також в Іллінському скиті. У Румунії знімальна група побувала в Драгомирні, Секулі і Нямці - монастирях, де преподобний Паїсій Величковський був ігуменом. Фінальний етап зйомок пройшов в Києво-Печерській лаврі.

Преподобний Паїсій Величковський - уродженець Полтави, православний старець, аскет, святий, служіння якого проходило в Україні, на Афоні та в Молдові. Паїсій Величковський відомий також як перекладач праць святих отців з грецької мови. Зокрема, він переклав на церковно-слов'янську мову «Добротолюбіє» - улюблене духовне читання ченців і мирян. Величковський - один із тих, хто відродив забуті традиції чернечого життя - старецтва, гуртожитнього чернецтва та Іісусової молитви.

В червні цього року на Афоні, неподалік від монастиря Пантократор, групою дослідників БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» була знайдена келія XVII століття, де прийняв чернецтво відомий українець - преподобний Паїсій Величковський.

Фестиваль православного кіно «Покров» започатковано у 2003 році. Цього року перегляди конкурсних робіт проходять у київському Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6). Прем’єра документально-просвітницького фільму: «Величковський: шлях понад часом» відбудеться 12 жовтня о 14.50. Вхід на конкурсний показ вільний.