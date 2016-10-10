У Вінницькій ОДА очікують, що 2016 стане "найбільш успішним роком" за період незалежності

«Проїжджаючи по Вінницькій області чи місту Вінниця, ми бачимо будівельні крани, ремонти доріг, бачимо, що крок за кроком відбуваються зміни у покращенні споживчих настроїв. І це має дуже важливе значення. На сьогодні ми вперше за період після девальваційного стрибка, що мав місце на початку 2015 року, спостерігаємо зростання роздрібного товарообороту, хай не набагато, але це +3% у порівняльних цінах, - зазначив Валерій Коровій. – Ми маємо дуже позитивну динаміку в цілому в аграрному секторі, що пов’язано з надзвичайно сприятливими погодно-кліматичними умовами. І очікуємо на найкращі показники за всю історію Вінницької області після проголошення незалежності України».

Разом з тим, зауважив голова облдержадміністрації, позитивні зміни спостерігаються й у сфері промисловості. Дуже активно використовуються важелі стимулювання у цьому секторі через будівництво доріг, фінансування будівельних робіт за рахунок Фонду регіонального розвитку. Також відзначається зростання обсягів будівельних робіт організаціями, які розташовані на теренах Вінницької області.

«Зважаючи на тенденції, які є сьогодні у сферах аграрного бізнесу, промисловості, будівництва, якщо нам дасть Бог успішно здійснити все задумане, ми будемо мати найбільш успішний рік з точки зору економічної ситуації у Вінницькій області за весь період незалежності України. І це неодмінно буде впливати на зростання добробуту вінничан», - підкреслив Валерій Коровій.