Україна досягла домовленості з МВФ

Україна досягла домовленості з місією МВФ щодо аспектів економічної програми, яка, за умови схвалення Радою Директорів МВФ, дає можливість Україні отримати позику МВФ для підтримки економічної стабільності країни в умовах світової фінансової кризи.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку та Міністерства фінансів, переданому УНІАН прес-службою Мінфіну.

У повідомленні зазначається, що надання фінансової підтримки МВФ залежатиме від проведення низки заходів економічної політики, спрямованих на вирівнювання платіжного балансу у зв’язку із зміною кон’юнктури на світових ринках, а також збалансування бюджету та запровадження комплексних заходів щодо підтримки банківського сектору України, включаючи прийняття законодавчих змін, що потрібно ухвалити найближчим часом українським парламентом.

Також, за даними Мінфіну та НБУ, підтримка з боку МВФ відкриває шлях до прискореної співпраці України з іншими міжнародними фінансовими організаціями та на двосторонній основі, дає змогу посилити довіру приватних інвесторів та забезпечити стабільну роботу банківського сектору.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО під час «круглого столу» з представниками економічної еліти країни заявила, що Україна закінчила переговори з Міжнародним валютним фондом, і кошти від цієї організації можуть надійти вже наступного тижня.

За її словами, щоб отримати фінансову допомогу, потрібно прийняти узгоджений з усіма міжнародними фінансовими інститутами пакет змін до законів економічного характеру.