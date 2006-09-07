Закінчилися переговори Бойка в ”Газпромі”

На робочій зустрічі голови правління ВАТ "Газпром" Олексія Міллера і міністра палива і енергетики України Юрія Бойко, яка відбулась у четвер в Москві, досягнуті домовленості щодо розв`язання проблеми дефіциту балансу газу України в IV кварталі 2006 року, повідомило управління інформації Газпрому.

"Питання про ціну постачання додаткових об`ємів газу в поточному році вирішуватиметься на конструктивній основі, з урахуванням стратегічних перспектив співпраці в газовій сфері України", - зазначено в повідомленні.

Сторони також розглянули питання формування балансу газу України на перший квартал 2007 року.

На зустрічі було приділено увагу проблемі закачування газу до ПСГ України НАК Нафтогаз України для безперебійного постачання газом споживачів України і забезпечення транзиту російського газу до країн Європи в осінньо-зимовий період 2006-2007 років, йдеться в повідомленні.

За підсумками зустрічі Міллер і Бойко висловили єдину думку, що розв`язання цих питань має будуватися на ринкових принципах і неухильному виконанні чинних угод у галузі постачання та транзиту газу.

РІА "Новости"