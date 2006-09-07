Ющенко назвав три напрямки співпраці в нафтовій галузі

Україна виступає за співпрацю з Азербайджаном у сфері розвідки та видобутку нафти, а також реалізації нафтопродуктів. Про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив сьогодні в Баку після закінчення українсько-азербайджанських переговорів у розширеному складі, де одним з головних питань була співпраця двох країн в енергетичній сфері.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, Президент відзначив, що тут Україну нині цікавлять три напрямки. Один з них – формування з азербайджанськими компаніями спільних структур, які б могли працювати на обох ринках над видобутком, розвідкою нафти та реалізацією нафтопродуктів. За словами В.ЮЩЕНКА, звістку про готовність до такої співпраці «українською стороною в офіційному порядку вже направлено Азербайджану». «Ми вважаємо це першим етапом взаємного проникнення на ринки і розвитку взаємних потенціалів», – сказав він.

Наступним напрямком енергетичної співпраці Президент назвав освоєння та транспортування світлої азербайджанської та казахської нафти у напрямку «Одеса-Броди-європейський ринок». За його словами, Каспійський та Чорноморський регіони нині формують нові пропозиції щодо сирої нафти, які «легко лягають у реалізацію проекту «Одеса-Броди».

Третім напрямком співпраці з Азербайджаном у вищезгаданій сфері глава Української держави вважає формування спільних позицій з питань поставок газу по маршруту «Каспій-Україна-ЄС».