Львівська облрада звернулася до керівництва держави з вимогою не перекладати на місцеві бюджети фінансування освіти та медицини

Львівська обласна рада на черговому засіданні 11 жовтня ухвалила звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України з проханням не скасовувати повне фінансування освітніх та медичних установ з державного бюджету. Проект відповідного рішення, ініційований УКРОПом, зачитав на сесії голова фракції "Українське об’єднання патріотів –УКРОП" у Львівській облраді Петро Жукровський. Звернення підтримали більшість депутатів.

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У тексті документа сказано, що зміни до Бюджетного кодексу, запропоновані урядом, передбачають фінансування з держбюджету лише заробітної платні фахівців, однак оплата праці технічного персоналу, комунальних послуг, зокрема опалення, лягає непідйомним тягарем на місцеві бюджети. «Ми втратимо сільські, а подекуди й районні заклади освіти та охорони здоров’я», – наголошується у зверненні.

Депутати закликали не ризикувати життям сотень і тисяч людей області, які можуть постраждати внаслідок недофінансування медицини та освіти у зв’язку з відсутністю необхідного бюджетного ресурсу на місцевому рівні. Очевидно, що зазначені пропозиції Кабінету Міністрів України можуть поставити на межу існування всю систему освіти та охорони здоров’я в Україні загалом та у Львівській області зокрема.

"З метою забезпечення належного фінансування та повноцінної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та закладів охорони здоров’я у 2017 році, ми просимо вище керівництво держави залишити відповідні норми Бюджетного кодексу України у чинній редакції", – наголошують депутати обласної ради.