Ющенкові в Азербайджані усе пообіцяли на словах?

Уряд Азербайджану називатиме партнерство з Україною стратегічним, проте квоти на каспійську нафту вже розподілені по інших маршрутах.

Як передає азербайджанське інформагентство Day.Az, таку думку висловив відомий економіст, директор Центру моніторингу громадських фінансів Інглаб АХМЕДОВ.

«Я думаю, що в ході цього візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА не буде підписано документів про приєднання нашої країни до проекту Одеса-Броди. Безумовно, його підписання було б на руку Україні і змогло б частково або повністю ліквідувати залежність економіки цієї країни від російських енергоносіїв. Як ви знаєте, на повну потужність починає працювати трубопровід Баку-Тбілісі-Джейхан (БТД)», - зазначив експерт.

За його словами, будь-яка відправка азербайджанських вуглеводнів іншим маршрутом означатиме зменшення обсягів транспортування по БТД. «Так, є ще і нафта, яку видобуває Державна нафтова компанія Азербайджану (ДНКАР). Цією нафтою наша країна може розпоряджатися, як хоче. Але не можна забувати і про те, що більша частина цієї нафти йде північними маршрутами», - додав І.АХМЕДОВ.

У результаті, за його словами, щонайменше, двома маршрутами - Новоросійськ і Супса - вже є вихід на чорноморський ринок. «Але навіть ті партії нафти, які можуть бути відправлені Україні з боку ДНКАР не розв`яжуть проблем цієї країни в енергоресурсах», - вважає експерт.

«А серйозно говорити про створення нового маршруту навряд чи реально. Резюмуючи все вищесказане, можна сказати, що наш уряд напевно декларуватиме те, що Україна є стратегічним партнером Азербайджану, нас пов`язує ГУАМ, але реально заповнювати це партнерство відчутним обсягом вуглеводнів нині неможливо. На сьогодні всі квоти азербайджанської нафти вже розподілені по вже існуючих маршрутах», - заявив І.АХМЕДОВ.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня в Баку на спільній прес-конференції з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що ВАТ «Укртранснафта» офіційно звернулося до Державної нафтової компанії Азербайджану про формування графіка поставок нафти, який міг би забезпечити відновлення роботи в аверсному напрямі нафтопроводу «Одеса-Броди».

У свою чергу, І.АЛІЄВ зазначив, що Азербайджан як новий і потужний постачальник нафти на світові ринки готовий диверсифікувати свої поставки, зокрема, співробітництвом у цій сфері з Україною.