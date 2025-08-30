Мерц зазначив, що дипломатія лише провокує Путіна на ще більшу агресію.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що РФ регулярно атакує німецьку інфраструктуру та дестабілізує країну. Таку заяву він зробив в інтерв'ю LCI.

"Путін дестабілізує більшу частину нашої країни. Він втручається скрізь. Отже, ми вже перебуваємо в конфлікті з Росією", - сказав Мерц.

Канцлер Німеччини зазначив, що РФ не тільки щодня атакує інфраструктуру Німеччини, а й намагається впливати на громадську думку німецьких громадян, зокрема за допомогою соціальних мереж.

Відео дня

Мерц підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін не відчуває загрози з боку НАТО. За його словами, саме тому російська агресія виходить за межі територіальних претензій.

"Путін більше не поважає жодних міжнародних домовленостей. У цей новий період, у цьому новому світі ми стикаємося з главами держав, які більше не готові приймати загальні правила міжнародного права. Це не тільки Путін. Те ж саме стосується Сі Цзіньпіна в Китаї. Те ж саме з Північною Кореєю", - додав канцлер Німеччини.

Також Мерц заявив, що міг би зателефонувати Путіну в будь-який час, якби захотів. Проте він вважає, що дипломатія лише провокує російського диктатора на ще більшу агресію.

"Сьогодні всі дипломатичні зусилля, які ми робили щоразу, тільки провокували ще більшу агресію проти цивільного населення. Тому ми говоримо менше", - пояснив канцлер Німеччини.

Мерц висловив побоювання, що світу доведеться ще довго боротися з путінським режимом. За його словами, Німеччина змогла б відновити відносини з РФ, але тільки не з кремлівським диктатором при владі.

"Я б сказав, що цьому путінському режиму і всьому, що є його частиною, олігархам, цій клептократії, яка захопила державу, ми повинні сказати "ні". І боротися проти нього. Я думаю, що ми ще багато років будемо стикатися з цим авторитарним режимом", - зазначив Мерц.

Мерц не вірить, що зустріч Зеленського і Путіна відбудеться

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц перед зустріччю з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що зустрічі лідера РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, найімовірніше, не буде.

Також німецький канцлер відреагував на атаку Росії на Київ у ніч на 28 серпня. Він підкреслив, що союзники України повинні відповісти на таку безпрецедентну атаку.

Вас також можуть зацікавити новини: