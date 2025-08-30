Президент США пропонує залучити приватних підрядників для укріплення України замість розміщення регулярних військ.

Президент США Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками про можливе залучення американських приватних військових компаній (ПВК) до операцій в Україні. За задумом, вони будуватимуть укріплення, бази та захищатимуть американські інтереси в країні, пише The Telegraph.

Такий підхід розглядається як компроміс після заяви Трампа, що регулярні війська США не будуть розміщені в Україні.

Джерело в уряді Британії каже, що ПВК фактично і стануть "американським черевиком" в Україні, що саме по собі є стримуючим фактором для Путіна.

Відео дня

Стримуючий фактор проти Росії

За задумом, присутність ПВК має стати сигналом для Кремля: будь-яка атака на них може спричинити відповідь США. Європейські чиновники вважають, що це може посилити ефект стримування й одночасно знизити внутрішню опозицію в США проти "іноземного втручання".

План обговорюється у рамках ширших переговорів щодо гарантій безпеки для України, де провідну роль відіграють Велика Британія та Франція. Серед варіантів:

створення буферної зони між Україною та Росією,

розгортання до 30 000 європейських військових,

патрулювання повітряного простору, щоб відкрити українські аеропорти,

формування чорноморської оперативної групи під проводом Туреччини для захисту судноплавства.

Один із західних чиновників пояснив:

"Головна мета — продемонструвати українцям, що ми будемо воювати з вами, якщо Росія знову вторгнеться".

Роль США: логістика, зброя і розвідка

Вашингтон поки не готовий відправляти власні війська, але зобов’язується забезпечити логістику та важкі літаки для транспортування сил, підтримати Україну постачанням зброї (Patriot, HIMARS, крилаті ракети ERAM) та надати супутникову розвідку, якої бракує Європі.

Питання координації місії теж, імовірно, доведеться передати під командування американського генерала. Розглядається кандидатура головнокомандувача НАТО, генерала Алексуса Грінкевича.

Позиція Кремля

Втім, європейські лідери сумніваються, що Путін погодиться на припинення вогню. Москва вже заявила, що пропозиції Заходу є "односторонніми" і спрямовані виключно на стримування Росії.

Сам Трамп намагається поєднати дипломатичний тиск із економічними стимулами. Раніше він пропонував Росії доступ до природних ресурсів та часткове зняття санкцій.

Позиція України

Київ офіційно заявляє, що тиску з боку США щодо територіальних поступок немає.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак каже: "Ніхто з американської сторони не чинить тиску на Україну щодо будь-яких територій".

Миротворці в Україні - головні новини

Раніше Трамп припустив, що Китай може відправити миротворців в Україну, натомість США таку місію виключають. За даними джерел видання, минулого тижня на зустрічі з європейськими лідерами і президентом України очільник Білого дому запропонував запросити Китай надати миротворців для моніторингу нейтральної зони вздовж 1300-кілометрової лінії фронту в рамках мирного врегулювання з Росією. Стверджується, що ця ідея викликає протидію з боку європейських столиць, а раніше її відкинув і президент України Володимир Зеленський.

На тлі цих новин Польща заявила, що не відправлятиме війська в Україну після завершення бойових дій, але створить бази та організує логістику для військ, які братимуть участь у забезпеченні безпеки в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: