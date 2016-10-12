У Харкові біля РАЦСу з'явився величезний мурал (фото)

16:02, 12 жовтня 2016
Суспільство
6730 0

Біля РАЦСу на вулиці Миру з'явилося величезне графіті.

Мурал с аистом / 057.ua

Лелеку намалювали харківські художники з творчої групи "Kailas-V". Про це повідомив місцевий пртал 057.ua.

Читайте такожАнтиалкогольний рейд: у Харкові закрили 25 "наливайок", вилучили більше тонни спиртного

"Тривалість робіт над муралом залежить від погоди. Тема роботи продиктована близькістю фасаду до палацу одруження", - розповіли художники.

057.ua

Раніше на будинках в районі ХТЗ вже з'явилися удод, рибалочка, сич на гілці і величезна ширяюча синиця. Всього на стінах буде намальовано 7 картин.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter