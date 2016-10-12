У Харкові біля РАЦСу з'явився величезний мурал (фото)
16:02, 12 жовтня 2016Суспільство
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Біля РАЦСу на вулиці Миру з'явилося величезне графіті.
Мурал з лелекою / 057.ua
Лелеку намалювали харківські художники з творчої групи "Kailas-V". Про це повідомив місцевий пртал 057.ua.
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"Тривалість робіт над муралом залежить від погоди. Тема роботи продиктована близькістю фасаду до палацу одруження", - розповіли художники.
Мурал з лелекою / 057.ua
Раніше на будинках в районі ХТЗ вже з'явилися удод, рибалочка, сич на гілці і величезна ширяюча синиця. Всього на стінах буде намальовано 7 картин.
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