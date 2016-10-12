У Харкові біля РАЦСу з'явився величезний мурал (фото)

Лелеку намалювали харківські художники з творчої групи "Kailas-V". Про це повідомив місцевий пртал 057.ua.

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"Тривалість робіт над муралом залежить від погоди. Тема роботи продиктована близькістю фасаду до палацу одруження", - розповіли художники.

Раніше на будинках в районі ХТЗ вже з'явилися удод, рибалочка, сич на гілці і величезна ширяюча синиця. Всього на стінах буде намальовано 7 картин.