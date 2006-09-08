Завтра погода різко зміниться

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі, грози (вдень у західних та північних областях місцями невеликий дощ, вночі у східних, південних областях та в Криму без опадів). Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі у західних областях 6-11°, на решті території 10-15°, на узбережжі морів до 18°, у західних областях 6-11° тепла; вдень 15-20°, у східних, південних областях та у Криму 21-26°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

10-11 вересня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише 10 вересня вночі на півдні Лівобережжя та у Криму, а вдень у східних, Чернігівській та Сумській областях місцями короткочасний дощ, гроза. У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, на узбережжі морів до 15°, вдень 17-22° (на півночі Лівобережжя 15-19°), у південній частині та на Закарпатті 20-25°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

12-13 вересня - без опадів. Температура вночі 6-11°, у південній частині до 14°; вдень 20-25°, 12 вересня на півночі Лівобережжя 18-23°.

У Києві та області у суботу очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі короткочасні дощі, грози, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 16-18°; по області вночі 10-15°, вдень 15-20°.

10-11 вересня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 17-22°.

12-13 вересня - без опадів. Температура вночі суттєво не зміниться, вдень підвищиться до 20-25°.