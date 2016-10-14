У марші "свободівців" у Києві взяли участь близько 4 тисяч людей

Як передає кореспондент УНІАН, активісти пройшли бульваром Шевченка та Хрещатиком до Михайлівської площі.

Наразі вони збираються на Михайлівський площі, де має відбутися святковий концерт гурту «Кому вниз».

Група активістів біля сцени підпалила димову шашку і скандує: «Димовуха – це не злочин!».

Також у колоні активістів пролунали три вибухи петард

Як повідомляв УНІАН, Марш Слави Героїв розпочався близько 15.00 біля пам’ятника Тарасові Шевченку з віче. Акція проводилась на знак вшанування тих, хто боровся за Україну у минулому і під час нинішньої війни з Росією.