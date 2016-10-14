День захисника України в Дніпрі: святковий марш і виставка бойової техніки (фото)

Сьогодні у Дніпрі понад 1 тис. військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії та добровольчих батальйонів на честь Дня захисника України пройшли святковим маршем.

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Як передає кореспондент УНІАН, марш розпочався на площі біля облдержадміністрації та облради.

Бійці вшанували пам’ять загиблих за незалежність України, поклавши квіти до меморіального каменю поряд з Алеєю Героїв Небесної Сотні.

Під державними прапорами, під звуки військового оркестру учасники маршу пройшли центральним проспектом міста ім. Дмитра Яворницького до вуличної експозиції Музею АТО. Тут керівники області та міста вручили державні нагороди учасникам бойових дій.

Також з нагоди свята у центрі міста, на площі Героїв Майдану, встановлені зразки військової техніки ЗСУ, які можуть оглянути всі бажаючі.