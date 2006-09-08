Полковника ЗСУ піймали на хабарі в півмільйона доларів

Генеральна прокуратура України завершила розслідування і передала до суду кримінальну справу за обвинуваченням в отриманні 508 тисяч доларів хабара одним із полковників Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

За його словами, в цілому у 2006 році за скоєння різних злочинів Генпрокуратура притягає до відповідальності 190 офіцерів. Крім того, порушені і розслідуються 895 кримінальних справ, з яких 104 - за корупційні дії, 21 – за хабарництво. До кримінальної відповідальності притягується 20 полковників і генералів.

Здебільшого, зазначив генпрокурор, вони звинувачуються у хабарництві, зловживанні службовим обов’язком або недбалому ставленні до виконання службових обов’язків, розтраті майна тощо.

За словами О.МЕДВЕДЬКА, у Генпрокуратури викликає занепокоєння велика кількість смертельних випадків у ДТП. Генпрокуратура проводитиме перевірку державних органів і служб, які мають відношення до безпеки на дорогах.

Водночас органами прокуратури перевіряються служби, пов’язані з авіаційним рухом. Це пояснюється тим, що поточного року кількість серйозних інцидентів в авіації України порівняно з минулим роком зросла більш як утричі, сказав О.МЕДВЕДЬКО.