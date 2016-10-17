Німеччина цього року збільшила на 80% кількість виданих українцям туристичних віз - МЗС

Про це йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС України в Facebook.

Як зазначили у відомстві, сьогодні відбулась зустріч директора департаменту консульської служби Сергія Погорельцева з новопризначеним керівником консульсько-правового відділу Посольства ФРН в Україні Енсом Краус-Массе та співробітниками відділу.

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«У ході зустрічі було засвідчено високий рівень співпраці сторін у консульській сфері, обговорено ситуацію з оформленням віз українським громадянам, надання сприяння з боку німецької консульської установи щодо залучення сучасних інформаційних технологій в процесі оформлення віз та інші нагальні питання консульсько-правового характеру», - йдеться в повідомленні.

При цьому сказано, що, за інформацією німецької сторони, оформлення віз громадянам України зростає з кожним роком: ФРН посідає третє місце за кількістю виданих українцям віз (близько 100 тисяч у 2015 році) після Польщі та Угорщини. Зокрема, у 2016 році кількість оформлених українцям туристичних віз до Німеччини збільшилася на 80%.