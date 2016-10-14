Порошенко обговорив з Меркель пришвидшення надання Україні безвізового режиму

Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави Української держави.

«Президент України та Канцлер Німеччини обговорили питання пришвидшення надання українцям безвізового режиму і ратифікації Угоди про асоціацію», - зазначають у прес-службі.

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Нагадаємо, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.

26 вересня Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

9 жовтня глава МЗС Павло Клімкін висловив сподівання, що ЄС у жовтні-листопаді винесе позитивне рішення щодо запровадження безвізового режиму з Україною.