Рушаймо на Захід

Сьогодні відбулося урочисте відправлення з вокзалу «Київ-Пасажирський» денного прискореного поїзда сполученням Київ-Львів.

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистому відправленні першого потягу були присутні віце-прем`єр-міністр України Володимир РИБАК, міністр транспорту та зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО та начальник Південно-Західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН.

Після відправлення поїзда В.РИБАК поїхав оглянути хід будівництва Дарницького мосту через Дніпро та Дарницького вокзалу, а також загалом здійснить робочу поїздку по Київському залізничному вузлу.

Поїзд «Київський експрес» сполученням Київ-Львів почне постійно курсувати орієнтовно з наступної середи, він буде курсувати 6 разів на тиждень, при цьому спочатку він складатиметься з 5 вагонів, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт та переобладнані з вагонів-ресторанів в депо «Бахмач". Якщо на даному маршруті буде попит, то кількість вагонів збільшиться. Окрім п`яти вагонів першого класу наразі у складі поїзду є один вагон-буфет. Загальна кількість місць для пасажирів – 320, у нових вагонах розміщені комфортабельні м`які крісла, є кондиціонери, електробойлери, холодильники та мікрохвильові печі. Відправлення зі Львова о 06.10, прибуття до Києва о 12.37, відправлення з Києва о 17.11, прибуття до Львова – 23.25. Вартість проїзду поїздом «Київський експрес» складе 57 грн. 98 копійок з урахуванням ПДВ, пенсійного та страхового збору.

Як зазначив під час відкриття руху В.КОЗАК, на відкриття прискореного руху «Київського експресу» було витрачено близько 100 млн. грн.

Окрім того міністр транспорту М.РУДЬКОВСЬКИЙ сказав, що наступним маршрутом, на якому потяг буде рухатися прискорено, без зупинок стане сполучення Київ-Сімферопіль. Також подібний рух розробляють до Москви.

Довідка УНІАН. Денні прискорені поїзди сьогодні курсують, зокрема за маршрутом «Київ-Харків», «Київ-Дніпропетровськ», «Київ-Кременчук», «Дніпропетровськ-Донецьк», «Київ-Хмельницький», «Харків-Сімферопіль», «Харків-Суми». Сьогодні на напрямку «Київ-Львів» щоденно курсує 18 транзитних пасажирських поїздів, з них 15 - швидкі. Сполученням Київ-Львів, де щоденно обертаються чотири пасажирських поїзда, з яких 2 швидкісних, час руху такого поїзда 8 годин 15 хвилин. Більшість поїздів, що рухаються на Львів проходять через станції Козятин, Жмеринка, Хмельницький. В той же час через дільницю Київ-Коростень-Шепетівка проходять 8 пар поїздів, відтак Південно-Західною залізницею було ініційовано введення в експлуатацію денного пасажирського поїзда «Київ-Львів» через Коростень, Шепетівку, що скоротило час руху на 2 години.