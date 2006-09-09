Керч готується відзначити своє 2606-річчя

15-16 вересня в Керчі (Крим) пройдуть урочистості з нагоди 2606-річчя міста.

Як передає кореспондент УНІАН, 15 вересня будуть організовані урочисті збори і святковий концерт, а всі менш помпезні й цікавіші для городян і гостей Керчі заходи заплановані на наступній день. За інформацією виконавчого комітету Керченської міської ради, у суботу, 16 вересня, біля підніжжя Мітрідатських сходів відбудеться відкриття пам`ятника пантікапейскому царю Мітрідату VI Євпатору, цього ж дня буде відкрито після реконструкції Комсомольський парк. У парку заплановано проведення розважальних заходів, серед яких, - міський конкурс "Міс юна крусуня-керчанка", свято керченської сім`ї, концертно-розважальна програма "Тобі, рідна Керч, добро і красу!".

Цього ж дня в Молодіжному парку району Аршінцево пройде театралізована вистава, "З днем народження, керчани!", програма для дітей і дорослих "Місто майстрів", ігри і конкурси "Скомороський балаган", конкурс "Тато, мама, я - суперкерченська сім`я!". Не забули організатори свята і про літніх людей - для них підготовлений вечір-концерт "Ритми вашої молодості" за участю духового оркестру.

На набережній Керчі вдень 16 вересня буде організована виставка спеціалізованої техніки МНС, крім того, протягом дня в місті пройде показ зачісок кращих перукарів, виставки робіт керченських художників і сувенірної продукції, фестиваль молодіжної рок-музики, конкурс по брейк-дансу "Біла акула", а також ігри, конкурси і численні спортивні змагання.

Завершать святкування 2606-летия Керчі святковий феєрверк і гала-вистава "Ми даруємо місту свої серця!" за участю творчих колективів міста і зірок естради.