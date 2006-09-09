Росія невдовзі відкриє кордон для молока та м`яса

Україна сподівається на початку жовтня відновити експорт м’ясомолочної продукції до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК.

За його словами, на зустрічі, яка проводилася 6 вересня в Росії між міністрами сільського господарства Росії та України досягнута домовленість, що 18 вересня в Україну прибуде делегація російських інспекторів, які будуть інспектувати підприємства (м’ясомолочної галузі України – УНІАН) на можливість поставок їхньої продукції у Російську Федерацію. За словами Ю.МЕЛЬНИКА, після проведення інспектування до 5 жовтня має визначитися перелік підприємств, яким буде надано дозвіл на експорт продукції до РФ. «В мене є всі підстави стверджувати, що на початку жовтня група українських підприємств отримає можливість експортувати свою продукцію, як м’ясну, так і молочну до Російської Федерації», - заявив Ю.МЕЛЬНИК.

За його словами, сьогодні було проведено нараду з керівниками потенційних підприємств-експортерів з тим, щоб довести їм вимоги російської сторони. Ю.МЕЛЬНИК підкреслив, що немає особливих вимог, ці вимоги не політичні і економічні і стосуються вони одного, щоб продукція відповідала вимогам стандартів. За словами Ю.МЕЛЬНИКА, міністр сільського господарства Росії Олексій ГОРДЄЄВ погодився з аргументами, що Україна сьогодні може по ряду підприємств практично гарантувати якість та безпеку продукції. Ю.МЕЛЬНИК зазначив: «ми провели попереднє інспектування нашими фахівцями, посилили державний контроль і нагляд за якістю продукції і на цьому ряді підприємств».

За словами Ю.МЕЛЬНИКА, за результатами попередніх інспекцій російською стороною була надана інформація, де вказано ряд зауважень і рекомендацій, проте з лютого цього року по сьогоднішній день відомствами України велася робота, щоб унеможливити поставки неякісної продукції до Російської Федерації в тому числі унеможливити несанкціоноване ввезення продукції на територію України, а потім транзит її до РФ. Ю.МЕЛЬНИК зазначив, що на сьогодні досягнуто домовленість з російською стороною кожен день обмінюватися інформацію про сертифікати, за якими буде здійснюватися експорт продукції. Крім цього на сьогодні дано завдання керівникам підприємств визначити об’єктивно перелік підприємств, які будуть інспектовані. «Будемо визначати перелік підприємств за погодженням з асоціаціями, без лобіювань… з врахуванням інтересів всіх сторін», - заявив Ю.МЕЛЬНИК. За його словами, Україна на сьогоднішній день може запропонувати до 15 підприємств м’ясної галузі, які «на нашу думку, готові експортувати якісну продукцію та майже 40 підприємств молочної галузі».

Стосовно збитків, які отримала Україна внаслідок заборони експорту тваринницької продукції до РФ Ю.МЕЛЬНИК заявив, що «збитки будуть підраховувати підприємства, але, звичайно, вони є». При цьому він зазначив, що збитки не такі великі, бо частина продукції пішла на інші ринки. Він заявив, що зараз Україна відкриває нові ринки для експорту продукції і націлює на це підприємства-виробники. «Абсолютно реальний пошук нових ринків», сказав Ю.МЕЛЬНИК, зазначивши, що Україна почала експортувати продукцію у Північну Африку, Азію і є реальний приріст поставок молочної продукції в Азербайджан. За даними Ю.МЕЛЬНИКА, у 2005 році експорт м’ясомолочної продукції в РФ становив 565 млн. грн. На його думку, в поточному році цей показник дещо менший, але за підсумками року сума збитків не буде дуже великою, бо поставки відновляться.

Довідка УНІАН. Росія 20 січня 2006 року заборонила ввезення на свою територію всієї продукції тваринництва з України, включаючи м`ясну й молочну. Росія звинуватила Україну в недотриманні ветеринарно-санітарних норм.

За підсумками перших перевірок молочних виробників України, російськими експертами 1 березня 2006 року було прийнято рішення про видачу дозволів на експорт до РФ ряду підприємств. З 23 травня до 2 червня російські ветеринарні інспектори провели перевірку 9 українських молочних підприємств щодо виконання ветеринарно-санітарних правил і норм, після чого заборона на ввезення молочної продукції до Росії для ряду українських підприємств залишилася в силі. А шість українських заводів, що одержали в березні поточного року дозвіл на поставки молочної продукції до РФ, з 15 липня позбулися права на поставку незбираномолочної продукції, російська сторона вважає можливою поставку вказаними підприємствами до РФ тільки сирів і сухого молока.