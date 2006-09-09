На Південній залізниці місячник підвищення прибутковості

З 4 вересня до 4 жовтня включно на Південній залізниці проходить місячник з підвищення культури обслуговування і збільшення прибуткових надходжень в приміських перевезеннях.

Як повідомили УНІАН у Полтавській дирекції Південної залізниці, головна мета заходів, що проводяться в рамках місячника, - зменшення збитків від перевезень пасажирів у приміських поїздах. В рамках місячника розроблено цілу низку заходів для поліпшення обслуговування пасажирів. Особлива увага приділяється роботі на вокзалах і станціях посадочних бригад, що перевіряють проїзні документи безпосередньо на платформах під час посадки в приміські поїзди.

Щоденний контроль за роботою провідників-касирів, посадочних бригад здійснюватимуть керівники служб: пасажирської, локомотивного господарства, контрольно-ревізійною, начальники всіх чотирьох дирекцій.

Довідка УНІАН. Південна залізниця одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить понад 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків і ділянок дороги визначає її велике транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів чоловік.