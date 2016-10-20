Українські консули відвідали незаконно засуджених в РФ Литвинова і Чирнія

Про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Facebook.

У МЗС наголосили, що закордонними дипломатичними та консульськими установами України в Росії продовжується робота щодо захисту прав та інтересів українських співвітчизників, які незаконно засуджені на території РФ.

"19 жовтня в приміщенні виправної колонії у Ростовської області відбулась зустріч консулів Генерального консульства України в Ростові-на-Дону з незаконно засудженими в Росії громадянами України О.Чирнієм та С.Литвиновим", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі консули мали можливість перевірити умови утримання та стан засуджених.

«Скарг на наявність упередженого ставлення чи інших протиправних дій з боку адміністрації колонії ув’язнені не висловлювали», - додали у департаменті.

Як повідомляв УНІАН, активіста Чирнія співробітники ФСБ затримали у тимчасово окупованому Росією Криму у травні 2014 року. Його разом з українським режисером Олегом Сенцовим, активістами Олександром Кольченком та Геннадієм Афанасьєвим звинуватили в підготовці терактів. Чирній і Афанасьєв дали свідчення і, уклавши угоду зі слідством, були засуджені до 7 років позбавлення волі кожен.

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Громадянина України Литвинова було затримано влітку 2014 року в одній з лікарень в Ростовській області. За версією російського слідства, він у складі українського добровольчого батальйону «Дніпро-1» нібито вбив кілька десятків мирних жителів Луганської області. 25 листопада 2015 року звинувачення в масових убивствах з Литвинова було знято, але водночас було порушено справу про пограбування. Як стверджували російські слідчі, Литвинов разом з невідомими військовими відібрав у громадянина РФ Олександра Лисенка два автомобілі. Суд РФ засудив Литвинова до 8,5 років позбавлення волі.