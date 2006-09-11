У Києві здійснив аварійну посадку пасажирський літак

12:10, 11 вересня 2006
Суспільство
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На борту було 137 пасажирів та 9 членів екіпажу

Вчора о 12.50 у міжнародному аеропорту “Бориспіль” здійснив аварійну посадку літак МД-82 “Дуглас” авіакомпанії “Українські середземноморські авіалінії”, який виконував рейс Астана – Київ.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, за попередніми даними, літак зробив вимушену посадку через несправність стійки одного із шасі.

На борту літака знаходилися 137 пасажирів та 9 членів екіпажу. Люди не постраждали.

 

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