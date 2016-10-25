Мер російського Єкатеринбурга відмовився називати вулицю іменем терориста "Мотороли"

Він заявив, що в Єкатеринбурзі достатньо своїх героїв, чия пам'ять ще не увічнена, передає Говорит Москва.

Читайте такожВ Atlantic Council на прикладі новин про "Моторолу" пояснили, як ЗМІ мимоволі допомагають РФ завуалювати її війну

"У нас тут жив й пробивався звідси на фронт Герой Радянського Союзу Пологов. Чудовий льотчик. Дуже багато літаків збив. Поводився гідно. Так от, його вулиці немає в Єкатеринбурзі. І повірте, що вулиця "Мотороли" у нас не з'явиться раніше, ніж вулиця Пологова", - сказав Ройзман.

Раніше в Єкатеринбурзі почався збір підписів за петицію про присвоєння імені Арсена Павлова "Мотороли" одній з вулиць міста.

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня.