Завтра позачергове засідання уряду

У вівторок, 4 листопада, о 09:00 відбудеться позачергове засідання Кабінету Міністрів України. Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату КМУ.

Вхід до Будинку Уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди, 7-й поверх.

Акредитація за тел.: 8-067-239-07-72, 8-050-385-55-21, 8-067-230-17-05, 8-063-238-82-28.