В СБУ підтвердили затримання і допит одного з адвокатів Онищенка

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Служба безпеки України інформує щодо підстав та обставин затримання адвоката Олександра Онищенка. Дійсно, вранці 24 жовтня 2016 року один із захисників громадянина України Онищенка був затриманий і доставлений слідчими СБ України для проведення за його участі процесуальних дій. За результатами допиту вищевказаної особи були отримані фактичні дані, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, що розслідується за ознаками правопорушення, передбаченого ст.110-2 Кримінального кодексу України (фінансування сепаратизму)», - зазначається в повідомленні.

В СБУ зауважили, що отриманим матеріалам надається правова оцінка. Слідство триває.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 24 жовтня речник СБУ Олена Гітлянська в ефірі одного з телеканалів заявила, що триває "спілкування" спіробітників Служби безпеки України з одним із адвокатів Онищенка Андрієм Циганковим. Про це вона сказала, коментуючи інформацію про нібито затримання Циганкова співробітниками спецслужби в аеропорту "Бориспіль".

"Його ніхто не затримував. Він добровільно погодився поспілкуватися зі співробітниками Служби безпеки. Зараз він спілкується, і коли цей процес завершиться, ми зможемо сказати ширше про це", - сказала Гітлянська.

Влітку Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану злочинну групу, яка завдала державі збитків у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ВАТ "Укргазвидобування".

За даними правоохоронців, згідно з доказами, отриманими в ході досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є народний депутат Онищенко. Його Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт.

В усіх адвокатів у справі Онищенка були проведені обшуки. У НАБУ заявляли, що обшуки в адвокатів Онищенка проведено через можливу причетність їх до "газової схеми". Адвокати стверджували, що обшуки відбувалися з грубими порушеннями.