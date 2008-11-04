У Києві за поїздку в метро вже просять 2 гривні

З сьогоднішнього дня, 4 листопада, проїзд у Київському метрополітені подорожчав у чотири рази – до 2 гривень за одну поїздку.

Як повідомляється на офіційному сайті комунального підприємства “Київський метрополітен”, таким чином, вводяться нові тарифи на перевезення пасажирів.

Тарифи (50 коп. за одну поїздку) залишаться незмінними у проїзних квитках на рік та у реалізованих проїзних квитках на листопад поточного року. Проїзні квитки на основі безконтактних карток на термін дії та на кількість поїздок, придбані до введення нових тарифів, також залишаються діючими.

З уведенням нових тарифів на перевезення пасажирів у метрополітені вводяться в обіг жетони нового зразка блакитного кольору. Одночасно з цим, жетони зеленого кольору вилучаються з обігу, і вже 4 листопада будуть недійсні. До 3 грудня 2008 року в усіх касах метрополітену триватиме обмін невикористаних жетонів зеленого кольору на нові блакитного кольору у співвідношенні 4 до 1. Гроші за невикористані жетони зеленого кольору не повертаються. Обмін жетонів у кількості до 20 шт. проводитиметься в усіх касах метрополітену, понад 20 шт. — у касі станції «Майдан Незалежності». Таке обмеження запроваджується для запобігання створення великих черг біля кас.

Відтак, одна поїздка у метрополітені за жетоном коштуватиме 2 грн. При цьому тариф, в залежності від кількості поїздок, які пасажир оплачує за допомогою пластикової безконтактної картки, матиме гнучку систему знижок і визначатиметься наступним чином: від 1 по 20 поїздок включно тариф за одну поїздку становитиме 2 грн.; від 21 до 30 поїздок включно - 1,9 грн.; від 31 по 40 поїздок - 1,8 грн.; від 41 до 50 поїздок включно - 1,7 грн.

Залишається незмінною заставна вартість пластикової безконтактної картки — 7 грн. Загалом максимальна загальна кількість поїздок, придбаних пасажиром на пластикову безконтактну картку, не може перевищувати 50.

Пасажирам важливо знати, що термін дії пластикової безконтактної картки становить 6 місяців з дати придбання або останнього поповнення, незалежно від кількості невикористаних поїздок. При цьому вартість невикористаних поїздок, що залишились на пластиковій картці, термін дії якої закінчився, не повертається.

Вартість проїзних квитків у метрополітені становитиме на 15 днів — 41 грн., на 30 днів — 80 грн., на місяць — 80 грн., на другу половину місяця — 41 грн. Вартість проїзного для студентів вишів та учнів професійно-навчальних закладів денної форми навчання: на місяць складатиме 41 грн.; для учнів шкіл на місяць — 21 грн., на другу половину місяця — 11 грн.

Метрополітен зазначає, що проїзні квитки терміном на 15 та 30 днів починають діяти з дати першої активації в автоматичних контрольних пунктах, яку необхідно здійснити протягом 15 днів від дати придбання. В іншому випадку проїзний квиток вважається невикористаним і його вартість не повертається.

Вартість суміщених проїзних квитків на два види транспорту (метро-трамвай, метро-тролейбус, метро-автобус) становитиме: на місяць — 130 грн., на другу половину місяця — 65 грн. Аналогічні проїзні для студентів вишів та учнів професійно-навчальних закладів денної форми навчання коштуватимуть на місяць — 65 грн.; для учнів шкіл такі квитки на місяць обійдуться в 33 грн., на другу половину місяця — в 17 грн.

Вартість суміщених проїзних квитків на чотири види транспорту (метро, трамвай, тролейбус, автобус) становитиме: на місяць — 199 грн., на другу половину місяця — 100 грн. Ці проїзні для студентів вишів та учнів професійно-навчальних закладів денної форми навчання коштуватимуть на місяць — 100 грн.; для учнів шкіл місячний квиток коштуватиме 50 грн., на другу половину місяця — 26 грн.

Вартість проїзних квитків на квартал становитиме: на один вид транспорту (метрополітен) — 199 грн., на два види транспорту (метро-трамвай, метро-тролейбус, метро-автобус) — 325 грн., на чотири види транспорту (метро, трамвай, тролейбус, автобус) — 499 грн.

Вартість проїзних квитків на рік становитиме: на один вид транспорту (метрополітен) — 365 грн., на два види транспорту (метро-трамвай, метро-тролейбус, метро-автобус) — 575 грн., на чотири види транспорту (метро, трамвай, тролейбус, автобус) — 799 грн. Для студентів вишів та учнів професійно-навчальних закладів денної форми навчання такі проїзні коштуватимуть на один вид транспорту (метрополітен) — 183 грн., на два види транспорту (метро-трамвай, метро-тролейбус, метро-автобус) — 288 грн., на чотири види транспорту (метро, трамвай, тролейбус, автобус) — 400 грн. Для учнів шкіл їх вартість становитиме на один вид транспорту (метрополітен) — 92 грн., на два види транспорту (метро-трамвай, метро-тролейбус, метро-автобус) — 144 грн., на чотири види транспорту (метро, трамвай, тролейбус, автобус) — 200 грн.

Як зазначається у повідомленні, термін дії проїзних квитків на рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня 2009 року і закінчується 31 грудня незалежно від дати придбання. Водночас додатково запроваджуються проїзні квитки на 12 місяців терміном дії з 01 грудня 2008 року до 30 листопада 2009 року, вартість яких встановлюється на рівні вартості проїзних квитків на рік