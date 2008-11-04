Газета "Новая" стала щоденною

Газета "Новая", що входить у медіа-холдинг "Главред-медіа", з понеділка, 3 листопада, з тижневика перейшла у формат щоденної.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив її головний редактора Олег НИПАДИМКА.

"Якщо сьогодні, в умовах кризи, деякі видання закриваються, то ми вирішили розширити видання з тижневика до щоденного", - сказав він.

За словами О.НИПАДИМКИ, у зв`язку з розширенням "формату мовлення" розширюється і штат журналістів - з 32 до 98 чоловік на сьогодні, і набір співробітників триває, оскільки щодня необхідно буде наповнювати 12 шпальт видання (а в четвер - 32) цікавими, якісними матеріалами.

У свою чергу, президент холдингу "Главред-медіа" Віктор ШЛІНЧАК запевнив, що "мови про скорочення штату (видання) чи відправлення у неоплачувану відпустку йти не буде". На його переконання, як і в інших виданнях, в "Новой" у стислий термін "викристалізується кістяк журналістів, на якому триматиметься газета".

Кажучи про географію розповсюдження видання, О.НИПАДИМКА зазначив, що на сьогодні "головним завданням є - "накрити Київ". У той же час він додав, що далі будуть Одеса, Донецьк, Запоріжжя, Дніпропетровськ, але інформація для них поки що буде однією й тією ж, тобто без безпосереднього прив`язування до регіону.

В результаті переходу на новий формат виходу керівництво видання ставить перед собою план до кінця цього року вийти з 15 тисяч примірників газети на 35-тисячний тираж, а через 5 років роботи перейти на самоокупність.

Торкаючись ціни одного примірника, головний редактор "Новой" сказав, що роздрібна ціна щоденної газети буде 70 копійок, "товстухи" - 1 гривня.